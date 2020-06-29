Вибори у Польщі: Дуда набрав більше голосів, ніж показували екзит-поли

Державна виборча комісія Польщі опрацювала вже 99,78% протоколів з дільниць, за результатами яких підтримка чинного президента Анджея Дуди є вищою, ніж це показали дані недільних екзит-полів після закриття виборчих дільниць.

Про дані підрахунку голосів поінформували у понеділок члени Держвиборчому Польщі під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з оприлюдненими даними, за президента Дуду, який бореться за переобрання на другу каденцію, проголосували понад 43,6% виборців, за його основного опонента, кандидата від Громадянської коаліції Рафала Тшасковського – понад 30,3%.

Водночас, за незалежного кандидата Шимона Головню проголосували понад 13,8% виборців, за кандидата націоналістичної “Конфедерації” Кшиштофа Босака – понад 6,6%, кандидата Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша – понад 2,3%, представника лівих Роберта Бєдроня – понад 2,2%.

Як зауважив, голова Держвиборчкому Польщі Сильвестр Марціняк, явка на виборах є однією з найвищих в історії президентських виборів – 64,4%.

Як повідомлялося, за даними екзил-полу центру Ipsos, оприлюдненого в неділю ввечері після закриття дільниць, за Анджея Дуду проголосували 41,8%, а за Рафала Тшасковського – 30,4%.

Другий тур президентських виборів, в якому за перемогу поборються Дуда і Тшасковський, відбудеться 12 липня.