У Варшаві найвища явка на виборах президента серед усіх міст Польщі

Станом на 18-ту годину за київським часом явка на виборах в Польщі складає майже 48%, по всій країні проголосувало понад 14,1 мільйона виборців.

Про це повідомив голова Державної виборчої комісії Польщі Себастіан Марціняк, інформує кореспондент Укрінформу.

У порівнянні з попередніми президентськими виборами 2015 року явка на цю годину є вищою на 17%.

Серед воєводств найвищу явку на виборах зафіксовано у Мазовецькому воєводстві (схід Польщі) – 51,1%, а серед гмін – у Криниці Морській (Куявсько-Поморське воєводство на півночі РП) - 73,5%. Серед великих міст найбільше виборців проголосувало у Варшаві – 54,7%.

За словами головами Держвибчкому, станом на 15-ту годину зафіксовано 242 порушення під час голосування. Утім, вони є незначними та не є підставою для продовження голосування після 22-ї години за київським часом, коли дільниці закриваються.

Як інформувалося, загалом, на понад 27,2 тисячі виборчих дільниць, з яких 169 за кордоном, можуть проголосувати 30,2 мільйона поляків.

Цьогорічні президентські вибори проводяться за гібридною системою. У зв’язку з пандемією коронавірусу у Польщі прийняли закон, згідно з яким проголосувати можна на виборчій дільниці або ж дистанційно, поштою. Усі, хто обрав другий спосіб голосування, мали заздалегідь повідомити про це виборчу комісію.

У виборчому списку цьогоріч 11 кандидатів. Найбільші шанси вийти до другого туру мають чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує владна партія “Право і Справедливість” (PiS), та кандидат від Громадянської коаліції мер Варшави Рафал Тшасковський.