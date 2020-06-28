У Варшаві - висока явка на президентських виборах

На виборчих дільницях у Варшаві від самого ранку спостерігається дуже висока явка на президентських виборах, які відбуваються у неділю в Польщі.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили члени комісій на кількох варшавських дільницях.

“Вже з шостої години ранку під нашою дільницею почали збиратися виборці, і коли вона відчинилася о сьомій, черга була велика”, - повідомив голова виборчої комісії дільниці 601 у варшавському районі Урсинув Ян Собота.

За його словами, такої високої явки у перші години після відкриття дільниць він не пам’ятає. Собота прогнозує, що явка на його дільниці може скласти навіть 70% виборців.

Заступник голови комісії на 600-й дільниці у Варшаві Каміль Ожджінський також підкреслив, що явка на дільниці є дуже високою. За його словами, станом на 12-ту годину за київським часом проголосувало вже 35% від загальної кількості виборців на цій дільниці.

Загалом люди різного віку масово, нерідко цілими сім’ями, йдуть голосувати. При цьому, у зв’язку з пандемією коронавірусу намагаються дотримуватися дистанції. Усі члени комісій та виборці перебувають на дільницях у масках, дуже часто у медичних рукавичках. Люди, які прийшли проголосувати, також часто мають свої ручки. На усіх дільницях є дезінфікуючі засоби, які можна використати до і після голосування.

За інформацією Державної виборчої комісії Польщі, станом на 13-ту годину (за київським часом) у Польщі проголосували вже понад 7,1 млн громадян, що становить понад 24% від загальної кількості виборців.

Як інформувалося, на понад 27,2 тис. виборчих дільниць, з яких 169 за кордоном, можуть проголосувати 30,2 млн поляків. Виборчі дільниці будуть відчиненими до 22-ї години (за київським часом).

Цьогорічні президентські вибори проводяться за гібридною системою. У зв’язку з пандемією коронавірусу у Польщі прийнято закон, згідно з яким проголосувати можна на виборчій дільниці або ж дистанційно, поштою. Усі, хто обрав другий спосіб голосування, мали заздалегідь повідомити про це виборчу комісію. Поштою зобов’язані також проголосувати усі, хто перебуває в ізоляції та на карантині.

У виборчому списку цьогоріч 11 кандидатів. Найбільші шанси вийти до другого туру мають чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча партія “Право і Справедливість” (PiS), та кандидат від Громадянської коаліції мер Варшави Рафал Тшасковський.