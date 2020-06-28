Сльозогінний газ і арешти – у Гонконгу знову протестують

У Гонконгу в неділю, 28 червня, відбулися протести проти впровадження нового законодавства щодо обмеження автономії території, на яких поліція затримала понад 50 демонстрантів.

Про це повідомляє DW.

Спочатку планувалося провести "мовчазний протест". Утім, як стверджує поліція Гонконгу, згодом його учасники почали скандувати гасла та відмовилися виконувати вказівки поліції.

Далі між поліцією і демонстрантами почалися сутички і силовики застосували сльозогінний газ. "Оскільки натовп не припиняв протизаконних дій, поліція діяла рішуче та вжила заходів щодо арешту", - заявили в поліції Гонконгу.

Всього, за офіційними даними, заарештовано 53 особи. Їх звинуватили в участі у незаконних зібраннях. У поліції додали, що деякі протестувальники ще намагалися перекрити дороги у районі зібрань мітингарів.

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Як повідомлялося, Всекитайські збори народних представників ухвалили 28 травня закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. Завдяки закону китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу.

Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах. Зокрема, владу Китаю звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР. Також у США заявили, що почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР.

Фото: Anthony Kwan/Getty Images