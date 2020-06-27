Тисячі людей вийшли на акції протесту в Індії

В Індії тисячі людей вийшли на акції протесту через смерть батька і сина внаслідок дій поліції у південному штаті Таміл-Наду.

Про це повідомляє BBC News Україна.

"58-річного Пі Джеяраджа та його 38-річного сина Фенікса затримали за те, що вони нібито порушили карантин, пов'язаний з епідемією COVID-19, - їхні магазини працювали у заборонений час. Обох чоловіків тримали у поліцейському відділку всю ніч, а за два дні вони померли", - йдеться у повідомленні.

За словами родичів загиблих, обох чоловіків жорстоко катували працівники поліції.

Ситуація набула розголосу. Обурені індійці звернулися до влади з вимогою вжити заходів.

Поліцейських перевели на іншу роботу, а уряд штату виплатить сім'ям загиблих один мільйон рупій компенсації (це трохи більше як 13 тисяч доларів США).

Люди висловлюють обурення тим, що проти поліцейських, яких вважають винними у смерті чоловіків, не висунули жодних обвинувачень.

Протестувальників підтримали у соцмережах лідер індійської опозиції Рахул Ганді та член національної збірної з крикету Шихар Дхаван. Вони вимагають справедливості та більшої відповідальності.

Багато індійських користувачів соціальних медіа також підтримують масові протести у Сполучених Штатах, що розпочалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.

У доповіді неурядових організацій проти тортур в місцях позбавлення волі йдеться, що у 2019 році в індійських тюрмах померла 1 731 людина. Це близько п'яти смертей щодня.

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Автори доповіді стверджують, що індійські поліцейські часто катують та б'ють підозрюваних, щоб отримати зізнання. За це рідко настає реальна відповідальність - в більшості випадків правоохоронців просто переводять в інший район або штат.

Судові органи Індії кажуть про необхідність реформи правоохоронної системи.

У 2006 році Верховний суд Індії постановив створити в кожному штаті орган з розгляду скарг на дії поліції. Утім, у більшості штатів цього так і не зробили.

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