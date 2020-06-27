В Естонії за минулу добу не виявили нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Естонії проаналізовано 450 первинних тестів на COVID-19, позитивних результатів не виявлено.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Департамент здоров'я країни.

"Станом на ранок суботи госпіталізація у зв'язку з коронавірусом була потрібна 4 пацієнтам, на штучній вентиляції легенів один пацієнт. Нових летальних випадків не було. Всього з початку епідемії від коронавірусу в Естонії померли 69 людей", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, у Литві, за даними Міністерства охорони здоров'я, за останню добу підтверджено п'ять нових випадків коронавірусу.

Загальна кількість заражених COVID-19 у Литві становила 1 813 осіб, 1 503 вже одужали, 78 осіб померли.

З 1 червня в Литві зареєстровано 24 завезених випадки інфекції.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 9 919 559 випадків зараження коронавірусом, включаючи 497 255 летальних, одужали 5 372 998 осіб.