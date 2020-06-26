У Європі від COVID-19 помирають менш як 1% дітей

Перші клінічні дослідження дітей та підлітків віком від трьох днів до 18 років, які заразилися коронавірусом, продемонстрували переважно легку форму перебігу хвороби та низький показник летальності - менше 1%.

Про результати європейського дослідження, опублікованого у спеціалізованому журналі "Lancet Child & Adolescent Health", повідомила радіостанція Europe-1.

"Смерть внаслідок COVID-10 серед дітей трапляється рідше ніж у 1% випадків, оскільки захворювання в їх організмі переважно протікає у легкій формі", - про це свідчать результати дослідження, проведеного у 82-х європейських закладах охорони здоров’я.

Група експертів з Великої Британії, Австрії та Іспанії дослідила стан здоров’я 582 дітей у віці від 3 днів до 18 років, заражених коронавірусом. Лише чверть з них потребувала медичного лікування через наявність супутніх захворювань. При цьому померли чотири підлітка у віці старше 10 років, двоє з яких мали серйозні проблеми зі здоров’ям. 8% або 48 дітей із 582 потребували лікування у відділеннях інтенсивної терапії

Дослідження, засноване на даних лікарень, не включає легкі випадки, у яких не потрібна була медична допомога. Понад 90 дітей, або 16%, не мали симптомів, тому, переконані експерти, справжній показник летальності у дітей, ймовірно, є значно нижчим, ніж визначило дослідження.

Разом з тим фахівці зауважують, що діти, у яких виявлені додаткові віруси в дихальних шляхах разом із SARS-CoV-2, швидше за все потребуватимуть інтенсивної терапії. "Це матиме важливі наслідки для майбутнього зимового сезону, коли простудні та грипові інфекції зустрічатимуться частіше", - підкреслила одна з авторів дослідження, доктор Бегонья Сантьяго Гарсія університетської лікарні Мадрида. Її колега, з Інституту дитячого здоров’я при університетському коледжі Лондона Марк Тебрюгге підсумовує, що "в цілому переважна більшість дітей та молоді має лише легку форму хвороби".

Як повідомлялося, станом на ранок 26 червня у світі зареєстровано 9 714 805 випадків коронавірусу. 5 250 085 осіб одужали і 491 856 - померли. За добу було зафіксовано 12 419 нових випадків COVID-19 і 867 смерті.

Фото: КОДА