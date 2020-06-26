Показник летальності від COVID-19 в Україні становить 2,6% - Степанов

Показник летальності від COVID-19 в Україні становить 2,6%.

Про це на брифінгу 26 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Показник летальності (від COVID-19 — ред.) у нас складає 2,6%. Якщо ми подивимося на показник летальності, наприклад, у Німеччині, то це 4%, у США — 5%, у Франції — 18%, в Іспанії - 9,5%. У нас — 2,6%. Це завдяки роботі наших медичних працівників", - сказав Степанов.

Міністр наголосив, що за час пандемії COVID-19 в Україні вдалося багато чого зробити для протистояння захворюванню. Зокрема збільшити кількість тестувань і зміцнити лабораторії. Так, за словами Степанова, на початку квітня за добу проводилося до 300 тестів методом ПЛР, на сьогодні цей показник майже 14 тисяч. Станом на 26 червня було зроблено 27 154 тести, серед яких 13 916 — методом ПЛР, 13 238 ІФА.

Також очільник МОЗ нагадав, що було запроваджено стандарти лікування та надання меддопомоги при COVID-19.

Водночас, за словами Степанова, зростає і кількість госпіталізованих — до 200 осіб щодня, в Закарпатській та Чернівецькій областях заповненість ліжок у лікарнях, що надають меддопомогу хворим на COVID-19, складає понад 50%.

Щоб уникнути перевантаження медичної системи, необхідно дотримуватися простих рекомендацій — носіння маски в транспорті, громадських місцях, у супермаркетах, ТРЦ та при великому скупченні людей, користуватися антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції. Це зменшує ризик інфікуванні і, відповідно, ризик потрапити в лікарню.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 червня в Україні встановлено черговий антирекорд — 1109 хворих на COVID-19 за добу, всього в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків захворювання на COVID-19.