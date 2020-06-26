Суд у справі МН17 проводить дев’яте засідання

У Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол” у п’ятницю о 10:00 за місцевим часом розпочалося дев’яте судове засідання у справі МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У судовій залі присутні судді, прокурори, адвокати, родичі загиблих та журналісти. Через коронавірус усі дотримуються обов’язкової дистанції - 1,5 метра.

Сьогодні нідерландські прокурори мають відповісти на питання та запити захисту одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до судового процесу у справі МН17. Його інтереси представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Як повідомляв Укрінформ, адвокати Олега Пулатова, одного з чотирьох підозрюваних у справі про збитий малайзійський "боїнг" рейсу МН17, наполягають, що розслідування не завершене. Захист також заявив, що не можна виключати, що МН17 "міг бути збитий українськими військовими". Зокрема, що ракету із ЗРК "Бук", яка знищила літак, могли випустити українські військові.

Захист Пулатова також заявив, що слідство ігнорує думку російських експертів, зокрема представників російського концерну "Алмаз-Антей". Адвокати Пулатова зажадали допитати близько 100 свідків та експертів і стверджували, що вбачають потребу у додатковому розслідуванні.

8 червня 2020 року почався другий блок судових слухань у справі МН17. У суді прокурори оприлюднювали деталі розслідування. Потім захист мав змогу відреагувати на все, що було представлено прокурорами у суді.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді обмежена. Усі охочі можуть стежити за процесом за допомогою прямої трансляції. Вона відбувається двома мовами: нідерландською та англійською.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол", що розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".