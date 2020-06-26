Американці під час пандемії споживають більше алкоголю

Американці стали вживати більше алкоголю під час пандемії коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Kelton Global та WEconnect Health, повідомляє MSN.

«Відповідно до опитування, проведеного Kelton Global and WEconnect Health, 33% дорослих американців заявили, що частіше споживають алкоголь під час пандемії, а 50% сказали, що вживання спиртного допомагає їм боротися зі стресом», - йдеться в повідомленні.

США наразі є найбільш ураженою коронавірусом країною у світі: за даними Worldometer, там підтверджено 2 480 014 випадків COVID-19.

У світі ж загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 9 625 813, з них 487 417 летальних, одужало 5 230 610 осіб.