У 30 країнах Європи після послаблення карантину стався сплеск COVID-19 – ВООЗ

У 30 країнах Європи після послаблення карантинних обмежень спостерігається сплеск зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Forexlive.

"В 30 країнах спостерігається збільшення кількості нових випадків", - заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге.

За його словами, в 11 з цих країн спостерігається поновлення епідемії. Водночас більшість європейських країн досі не подолали першу хвилю епідемії.

Клюге не назвав конкретні країни, де фіксується зростання захворюваності.

Проте серед країн, де зафіксовано спалахи захворювання останнім часом вирізняється Португалія, де деякі муніципалітети включаючи Лісабон, поновили карантинні обмеження, щоб стримувати поширення коронавірусу.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 9 560 947, з них 485 625 летальних, одужало 5 200 735 осіб.