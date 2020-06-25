Проти Ассанжа у США висунули нове обвинувачення

Міністерство юстиції США висунуло нове обвинувачення проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який у Великій Британії очікує рішення щодо його екстрадиції у США.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Федеральне велике журі подало другий обвинувальний висновок щодо засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який пов’язаний з роллю Ассанжа у найбільшому в історії США витоку секретної інформації», - йдеться у пресрелізі.

У Мін'юсті зауважили, що документ не містить нових злочинних епізодів на додачу до 18 статей, перерахованих в першому обвинувальному висновку в травні 2019 року. Проте він розширює роль Ассанжа у змові щодо ймовірного зламу комп’ютерів, в якому його вже раніше офіційно звинуватили.

Згідно з оновленими звинуваченнями, Ассанж та інші працівники WikiLeaks вербували хакерів й координували з ними дії для зламу комп’ютерів американських спецслужб в інтересах WikiLeaks.

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Як повідомлялося, засновник Wikileaks Джуліан Ассанж був заарештований 11 квітня 2019 року після того, як сім років провів у посольстві Еквадору в Лондоні. Зараз він відбуває термін - 50 тижнів - у британській в'язниці за порушення умов звільнення під заставу.

Сполучені Штати домагаються видачі Британією Ассанжа за обвинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з колишнім військовим аналітиком рядовим Челсі Меннінг у доступі до секретної інформації.

У Швеції у 2010 році Ассанжа також обвинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні. Однак пізніше прокуратура країни вирішила закрити справу.