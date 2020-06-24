У світі від COVID-19 одужали понад 5 мільйонів осіб

Станом на ранок 24 червня у світі зафіксовано 9 355 106 випадків коронавірусу, зокрема 479 819 летальних випадків та 5 041 846 одужало.

Про це свідчать дані Worldometers.

За сьогодні у світі було зафіксовано 9 537 нових випадків, зокрема 6 288 в Мексиці (191 410 всього), 896 у Болівії, 771 у Гватемалі, 534 у Казахстані (18 765 всього) і 245 - у США.

Також за нову добу від коронавірусної хвороби загинуло 870 осіб, із них 793 у Мексиці.

У США та Бразилії нині зафіксовано 2 424 413 і 1 151 479 випадків COVID-19 відповідно.

Фото: АА