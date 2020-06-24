У Німеччині заборонили екстремістське угрупування Nordadler

У Німеччині заборонили екстремістське угрупування Nordadler

Укрінформ
Міністерство внутрішніх справ ФРН заборонило діяльність правоекстремістського угруповання Nordadler ( «Північний орел»).

Про це написав у Twitter речник відомства Стів Альтер.

"Федеральний міністр внутрішніх справ Зейгофер заборонив правоекстремістське об'єднання Nordadler. Воно переважно діє в інтернеті", - йдеться у дописі.

Речнив МВС уточнив, що німецька поліція з самого ранку провела в чотирьох федеральних землях рейди у зв'язку з діяльністю членів цього ультраправого угруповання. Зокрема, рейди проведено в землях Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія, Бранденбург та Нижня Саксонія.

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За даними МВС, угруповання сповідує націонал-соціалістичну ідеологію, антисемітизм, ідеї Адольфа Гітлера, використовує символіку нацистського режиму; воно також діє під назвами Völkische Revolution, Völkische Jugend, Völkische Gemeinschaft і Völkische Renaissance. Члени групи мають плани створення в сільській місцевості комун з «національно-соціалістичним врегулюванням».

Це вже 20-та за рахунком заборона угруповання правоекстремістського спрямування з боку МВС.

Як повідомлялося, минулого тижня Бундестаг ухвалив Закон проти мови ненависті, цькування та поширення правоекстремістських ідей в інтернеті.

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