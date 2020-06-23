У Португалії розгортається інформаційна спецоперація РФ проти України – InformNapalm

З початку червня в Португалії спостерігається активне розгортання нової інформаційної спецоперації проти України, яка має характерні для російської пропаганди месиджі та наративи.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Зазначається, що ознаки цілеспрямованого негативного антиукраїнського інформаційного впливу помітили волонтери InformNapalm з української діаспори у Португалії.

"Кульмінацією цієї спецоперації стало те, що 21 червня 2020 року у одній з найпопулярніших португальських газет Público вийшло одразу 3 статті, у яких Україна названа “колискою світового сучасного нацизму” та “тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу”. А 23 червня публікації повторились, при цьому їх автор спровокував дипломатичний скандал", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська пропаганда активно працює у ЄС. Зокрема, лобісти Кремля активно діють і в Португалії. "Інформаційні атаки здійснюються регулярно, а іноді так званий “безсмертный полк” провокує і сутички на вулицях Лісабона", - стверджують волонтери.

Крім того, як наголошується, періодично до уваги читацької та глядацької аудиторії у Португалії вкидають звинувачення українців у фашизмі, нацизмі та неонацизмі.

За даними спільноти, одним із яскравих прикладів може слугувати Mamadou Ba, відомий у Португалії своїми расистськими висловлюваннями, який очолює організацію SOS Racismo, створену нібито з метою “боротьби з расизмом”. Mamadou Ba належить до крайньої лівої партії та є членом парламенту. У соцмережі він "попереджає" португальців, що “Лісабон є інфікований українськими наці".

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Українська громада Португалії відреагувала на цей випад маніфестацією, відкритим листом та листом-скаргою до парламенту.

В InformNapalm заявляють, що чергова активізація антиукраїнської інформаційної кампанії у Португалії відбулася на початку червня. Зокрема, 1 червня у бразильських медіа з'явилася стаття Жулії Фонтеш.

"У цій статті говорилося, що у Сан-Паулу учасники акції на підтримку чинного президента Болсонару з’явилися нібито з “екстремістською символікою“, якою, на думку автора, є українські прапори, серед яких червоно-чорний з українським тризубом", - зазначають волонтери.

Посол України в Бразилії Ростислав Троненко в інтерв’ю CNN, заявив, що цей прапор є історичним і символізує родючу землю України та кров, яку пролили українці в боротьбі за її суверенітет, а Тризуб, за його інтерпретацією, означає найсвятішу трійцю, це данина пам’яті князя Володимира, який приніс християнство в Україну.

Але всупереч заяві українського дипломата журналістка Фонтеш наполягала на тому, що ця символіка нібито належить виключно “Правому Сектору” і є “екстремістською”, зазначають в InformNapalm.

А вже 21 червня, за даними спільноти, в одній з найпопулярніших газет Público вийшли 3 статті поспіль, у яких Україну називають “колискою світового сучасного нацизму” та “тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу”.

Посольство України в Португальській Республіці в особі посла Інни Огнівець звернулося до португальських інституцій і широкої спільноти, висловивши обурення поданням неправдивої інформації у одній з найрозповсюдженіших газет.

Фото: Leo Orestes/Estadão Conteúdo