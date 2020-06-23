У Португалії розгортається інформаційна спецоперація РФ проти України – InformNapalm
Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.
Зазначається, що ознаки цілеспрямованого негативного антиукраїнського інформаційного впливу помітили волонтери InformNapalm з української діаспори у Португалії.
"Кульмінацією цієї спецоперації стало те, що 21 червня 2020 року у одній з найпопулярніших португальських газет Público вийшло одразу 3 статті, у яких Україна названа “колискою світового сучасного нацизму” та “тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу”. А 23 червня публікації повторились, при цьому їх автор спровокував дипломатичний скандал", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська пропаганда активно працює у ЄС. Зокрема, лобісти Кремля активно діють і в Португалії. "Інформаційні атаки здійснюються регулярно, а іноді так званий “безсмертный полк” провокує і сутички на вулицях Лісабона", - стверджують волонтери.
Крім того, як наголошується, періодично до уваги читацької та глядацької аудиторії у Португалії вкидають звинувачення українців у фашизмі, нацизмі та неонацизмі.
За даними спільноти, одним із яскравих прикладів може слугувати Mamadou Ba, відомий у Португалії своїми расистськими висловлюваннями, який очолює організацію SOS Racismo, створену нібито з метою “боротьби з расизмом”. Mamadou Ba належить до крайньої лівої партії та є членом парламенту. У соцмережі він "попереджає" португальців, що “Лісабон є інфікований українськими наці".
Українська громада Португалії відреагувала на цей випад маніфестацією, відкритим листом та листом-скаргою до парламенту.
В InformNapalm заявляють, що чергова активізація антиукраїнської інформаційної кампанії у Португалії відбулася на початку червня. Зокрема, 1 червня у бразильських медіа з'явилася стаття Жулії Фонтеш.
"У цій статті говорилося, що у Сан-Паулу учасники акції на підтримку чинного президента Болсонару з’явилися нібито з “екстремістською символікою“, якою, на думку автора, є українські прапори, серед яких червоно-чорний з українським тризубом", - зазначають волонтери.
Посол України в Бразилії Ростислав Троненко в інтерв’ю CNN, заявив, що цей прапор є історичним і символізує родючу землю України та кров, яку пролили українці в боротьбі за її суверенітет, а Тризуб, за його інтерпретацією, означає найсвятішу трійцю, це данина пам’яті князя Володимира, який приніс християнство в Україну.
Але всупереч заяві українського дипломата журналістка Фонтеш наполягала на тому, що ця символіка нібито належить виключно “Правому Сектору” і є “екстремістською”, зазначають в InformNapalm.
А вже 21 червня, за даними спільноти, в одній з найпопулярніших газет Público вийшли 3 статті поспіль, у яких Україну називають “колискою світового сучасного нацизму” та “тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу”.
Посольство України в Португальській Республіці в особі посла Інни Огнівець звернулося до португальських інституцій і широкої спільноти, висловивши обурення поданням неправдивої інформації у одній з найрозповсюдженіших газет.
Фото: Leo Orestes/Estadão Conteúdo