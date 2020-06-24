Теракт у Сирії забрав вісім життів

Унаслідок підриву нашпигованої вибухівкою автівки на північному сході Сирії загинули восьмеро осіб.

Як пише Xinhua, про це повідомляє правозахисна організація “Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини”.

“Автомобіль із вибухівкою було підірвано на контрольованій Туреччиною території північно-східної провінції Сирії Хасака, що призвело до загибелі восьми людей. Автомобіль вибухнув на ринковій площі міста Рас аль-Аун в сільському регіоні провінції Хасака”, - пише Xinhua.

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Зазначається, що троє загиблих були цивільними, а решта - бійцями прихильних до Туреччини підрозділів.

За інформацією правозахисної організації, поранення унаслідок вибуху отримали ще 15 бійців, які нині перебувають у лікувальних закладах Сирії й Туреччини.

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Нагадаємо: Рас аль-Аун контролюється підтримуваними Туреччиною повстанцями й турецькими урядовими силами після того, як минулого жовтня Анкара провела наступальну операцію на контрольованих курдами територіях північної Сирії.

Фото: АА