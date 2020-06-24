Теракт у Сирії забрав вісім життів
Як пише Xinhua, про це повідомляє правозахисна організація “Сирійська обсерваторія з моніторингу прав людини”.
“Автомобіль із вибухівкою було підірвано на контрольованій Туреччиною території північно-східної провінції Сирії Хасака, що призвело до загибелі восьми людей. Автомобіль вибухнув на ринковій площі міста Рас аль-Аун в сільському регіоні провінції Хасака”, - пише Xinhua.
Зазначається, що троє загиблих були цивільними, а решта - бійцями прихильних до Туреччини підрозділів.
За інформацією правозахисної організації, поранення унаслідок вибуху отримали ще 15 бійців, які нині перебувають у лікувальних закладах Сирії й Туреччини.
Нагадаємо: Рас аль-Аун контролюється підтримуваними Туреччиною повстанцями й турецькими урядовими силами після того, як минулого жовтня Анкара провела наступальну операцію на контрольованих курдами територіях північної Сирії.
Фото: АА