У Сирії підірвали турецький конвой
Укрінформ
У сирійському Ідлібі стався вибух під час проходження конвою Збройних сил Туреччини.
Про це повідомляє турецьке видання Cumhuriyet.
"Під час проїзду конвою ЗС Туреччини по трасі М4 в Ідлібі в Сирії, стався вибух саморобного вибухового пристрою", - йдеться у повідомленні.
У результаті вибуху є потерпілі, частина з них у важкому стані. Кількість постраждалих наразі не повідомляється.
Як відомо, траса М4 в Сирії має стратегічне значення, поєднує Алеппо та Латакію. В ході останніх переговорів президентів Туреччини та РФ у Москві на початку березня цього року було домовлено про спільне патрулювання по цій трасі.
Фото: NTV