У Сирії підірвали турецький конвой

У сирійському Ідлібі стався вибух під час проходження конвою Збройних сил Туреччини.

Про це повідомляє турецьке видання Cumhuriyet.

"Під час проїзду конвою ЗС Туреччини по трасі М4 в Ідлібі в Сирії, стався вибух саморобного вибухового пристрою", - йдеться у повідомленні.

У результаті вибуху є потерпілі, частина з них у важкому стані. Кількість постраждалих наразі не повідомляється.

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Як відомо, траса М4 в Сирії має стратегічне значення, поєднує Алеппо та Латакію. В ході останніх переговорів президентів Туреччини та РФ у Москві на початку березня цього року було домовлено про спільне патрулювання по цій трасі.

Фото: NTV