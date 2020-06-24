ЄСПЛ присудив Жанні Нємцовій компенсацію за позовом батька від 2010 року

Євросуд з прав людини ухвалив рішення за позовом, пов'язаним з книгою "Лужков: підсумки" Бориса Нємцова і Володимира Мілова, а також газетного матеріалу по ній, присудивши компенсацію у 20,8 тисячі євро.

Про це повідомляється на сайті ЄСПЛ в кейсі «"Комерсант" та інші проти Росії».

ЄСПЛ зобов'язав Росію в тримісячний строк виплатити Жанні Нємцовій, як спадкоємиці політика, компенсацію в 12 994 євро і ще 7 800 євро компенсації моральної шкоди, разом - близько 20,8 тисячі євро.

У 2009 році Борис Нємцов разом з Володимиром Міловим випустили доповідь «Лужков: підсумки» про 17-річне правління мера Москви і про корупцію в місті. Мерія і Лужков оголосили, що будуть судитися за наклеп.

У газеті "Комерсант" вийшла стаття Марії-Луїзи Тірмасте про цю доповідь і про майбутній судовий розгляд. Лужков подав до російського суду позов про захист честі і гідності, відповідачами за яким були Борис Нємцов, автор статті Марія-Луїза Тірмасте і «Комерсант». Суд постановив стягнути з них 500 тисяч рублів.

Відповідачі в червні 2010 року звернулися до Європейського суду з прав людини. ЄСПЛ, розглянувши позов, постановив, що в цьому випадку сталося порушення статті 10 Європейської конвенції з прав людини (право на свободу висловлення думки).

Нагадаємо: Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. Юрія Лужкова у вересні 2010 року зняли з посади мера Москви, він помер у грудні 2019 року.

Фото: www.tvc.ru