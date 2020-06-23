Twitter позначив допис Трампа як погрозу протестувальникам

Компанія Twitter, яка не може блокувати дописи президента США, позначила один із його останніх дописів з реакцією на протести як такий, що погрожує певним групам людей.

Відповідна позначка від Twitter Safety з'явилася в вівторок над висловленням глави Білого дому.

"Ми розмістили над цим дописом суспільне попередження про порушення нашої політики проти жорстокості, зокрема, через наявність погроз заподіяння шкоди певним групам",- зауважили в компанії.

Таким чином, Twitter відреагував на допис президента Трампа, де він погрожував застосуванням сили до протестувальників, якщо вони спробують втілити свої наміри й розмістять "Автономну зону" під Білим домом.

"Ніколи не буде "Автономної зони" у Вашингтоні, допоки я є вашим Президентом. Якщо вони спробують, то зустрінуться із серйозною силою!"- зазначив глава Білого дому.

We’ve placed a public interest notice on this Tweet for violating our policy against abusive behavior, specifically, the presence of a threat of harm against an identifiable group.https://t.co/AcmW6O6d4t — Twitter Safety (@TwitterSafety) June 23, 2020

Нагадаємо: після смерті у Міннеаполісі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, по всій території США спалахнули масові акції протесту. Маніфестанти руйнували магазини, приватний бізнес, потім переключилися на повалення пам'ятників видатним особам, які керували США в період рабства.

У Сієтлі (штат Вашингтон) протестувальники створили так звану "автономну зону", вільну від поліції, яку американські коментатори пов'язали з проявом анархізму. Пізніше маніфестанти заявили про намір організувати подібне під Білим домом.