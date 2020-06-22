У Нью-Йорку вирішили прибрати пам'ятник Теодору Рузвельту

У Нью-Йорку вирішили демонтувати кінний пам'ятник колишньому президентові США Теодору Рузвельту.

Про це 21 червня повідомила газета The New York Times.

Відзначається, що бронзовий пам'ятник американському президентові був споруджений в 1940 році біля входу до американського музею природної історії. Він складається з трьох основних елементів: Рузвельт сидить верхи на коні, поруч з конем з одного боку йде індіанець, з іншого – африканець.

Як вказали в газеті, рішення про зняття пам'ятника взяв музей, з чим погодилися влада Нью-Йорка.

Активісти упродовж багатьох років виступали проти пам'ятника, який став, як вважали багато, символом колоніальної експансії та расової дискримінації.

Рішення про демонтаж взяли на тлі протестів проти расизму. Зокрема, в США знесли кілька статуй Христофора Колумба, а також пошкодили пам'ятники колишнім президентам країни.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася по США у зв'язку із загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. В Мережу потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

ФБР і прокуратура відкрила справу про правомірність дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер Дерек Шовін, який фігурує в скандальному відео, був заарештований. Йому пред'явили звинувачення у вбивстві.

Фото: Caitlin Ochs // The New York Times