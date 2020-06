У Штатах за повалення пам’ятників загрожує до 10 років ув'язнення — Трамп

Про це він написав у Twitter.

"Віддав розпорядження федеральному уряду арештовувати всіх, хто руйнує або знищує будь-який пам'ятник, статую чи іншу федеральну власність у США, з можливим ув'язненням на строк до 10 років, як передбачено Законом про збереження меморіалів ветеранам чи іншими відповідними законами", - написав Трамп.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent.....