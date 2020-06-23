У Штатах за повалення пам’ятників загрожує до 10 років ув'язнення — Трамп

Президент США Дональд Трамп видав розпорядження, згідно з яким руйнування чи повалення пам’ятників або іншого майна у федеральній власності може каратися ув’язненням на строк до 10 років.

Про це він написав у Twitter.

"Віддав розпорядження федеральному уряду арештовувати всіх, хто руйнує або знищує будь-який пам'ятник, статую чи іншу федеральну власність у США, з можливим ув'язненням на строк до 10 років, як передбачено Законом про збереження меморіалів ветеранам чи іншими відповідними законами", - написав Трамп.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку з загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. У мережу потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.

ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені.

Фото: Білий дім