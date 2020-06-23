У Штатах за повалення пам’ятників загрожує до 10 років ув'язнення — Трамп

У Штатах за повалення пам’ятників загрожує до 10 років ув'язнення — Трамп

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп видав розпорядження, згідно з яким руйнування чи повалення пам’ятників або іншого майна у федеральній власності може каратися ув’язненням на строк до 10 років.

Про це він написав у Twitter.

"Віддав розпорядження федеральному уряду арештовувати всіх, хто руйнує або знищує будь-який пам'ятник, статую чи іншу федеральну власність у США, з можливим ув'язненням на строк до 10 років, як передбачено Законом про збереження меморіалів ветеранам чи іншими відповідними законами", - написав Трамп.

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Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку з загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. У мережу потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.

ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені.

Фото: Білий дім

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