У Мексиці стався землетрус магнітудою 7,7

Потужний землетрус магнітудою 7,7 бала стався у Мексиці. Епіцентр знаходився в океані неподалік від міста Оахака-де-Хуарес штату Оахака.

Про це повідомляє Express.

"Потужний землетрус вразив штат Оахака на узбережжі Тихого океану, поштовхи відчувалися навіть у столиці країни Мехіко", - йдеться у повідомленні.

За даними Геологічної служби Сполучених Штатів Америки (USGS), землетрус досяг глибини 14 миль (23 км).

Після землетрусу було оголошено про загрозу цунамі для одразу кількох країн регіону: Мексики, Гондурасу, Сальвадору та Гватемали.

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Влада попередила, що хвилі цунамі можуть виникнути в радіусі 1 000 км від епіцентру землетрусу.

Про жертв або постраждалих унаслідок стихії наразі не повідомлялося.