У Мексиці стався землетрус магнітудою 7,7
Укрінформ
Потужний землетрус магнітудою 7,7 бала стався у Мексиці. Епіцентр знаходився в океані неподалік від міста Оахака-де-Хуарес штату Оахака.
Про це повідомляє Express.
"Потужний землетрус вразив штат Оахака на узбережжі Тихого океану, поштовхи відчувалися навіть у столиці країни Мехіко", - йдеться у повідомленні.
За даними Геологічної служби Сполучених Штатів Америки (USGS), землетрус досяг глибини 14 миль (23 км).
Після землетрусу було оголошено про загрозу цунамі для одразу кількох країн регіону: Мексики, Гондурасу, Сальвадору та Гватемали.
Влада попередила, що хвилі цунамі можуть виникнути в радіусі 1 000 км від епіцентру землетрусу.
Про жертв або постраждалих унаслідок стихії наразі не повідомлялося.