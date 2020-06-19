Біля Нової Зеландії стався потужний землетрус

Потужний землетрус магнітудою 7,4 стався у морі на північний схід від узбережжя Нової Зеландії.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Землетрус магнітудою 7,4 вразив північний схід Нової Зеландії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, епіцентр землетрусу був на глибині 33 кілометрів на південь від островів Кермадек.

Після землетрусу, система оповіщення про цунамі у Тихому океані попередила, що величезні хвилі можуть виникнути в межах 300 км від епіцентру землетрусу.

Пізніше загрозу цунамі було знижено. Зазначається також, що немає загрози цунамі безпосередньо для узбережжя Нової Зеландії чи Австралії.

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Однак, Національне агентство з надзвичайних ситуацій Нової Зеландії заявило, що прибережні райони можуть відчувати потужні та незвичні течії, а також непередбачувані хвилі.