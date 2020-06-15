В Індонезії знову стався потужний землетрус

На півночі Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,3.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 5,3 стався за 48 км від Тобело, Індонезія", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 119,3 км. Землетрус стався о 06:15 за київським часом.

Інформації про завдану шкоду або постраждалих наразі немає.

Як повідомлялося, минулого тижня біля узбережжя Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,6.

Фото: Xinhua