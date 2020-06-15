У Туреччині стався землетрус, є загиблий і поранені

Унаслідок землетрусу, який стався у неділю ввечері у провінції Бінгьоль на сході Туреччини, одна людина загинула, близько 20 дістали поранення.

Про це повідомила влада провінції Бінгьоль, передає власкор Укрінформу. "На жаль, одного чоловіка, який опинився під завалами, не вдалося врятувати", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, епіцентр землетрусу зафіксовано в районі населеного пункту Карлиова. Читайте також: В Індонезії знову стався потужний землетрус Сила першого підземного удару становила 5,9 бала за шкалою Ріхтера. Магнітуда наступних поштовхів сягала 5,8 і 5,7 бала. Фото: İHA