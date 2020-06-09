В Індонезії знову стався потужний землетрус
Укрінформ
Біля узбережжя Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,6.
Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.
"Землетрус магнітудою 5,6 стався за 209 км від Амбона, Індонезія", - йдеться у повідомленні.
Епіцентр був зареєстрований на глибині 10 км. Землетрус стався о 06:56 за київським часом.
Інформації про завдану шкоду або постраждалих наразі немає.
Як повідомлялося, минулого тижня в Індонезії стався другий за добу потужний землетрус.