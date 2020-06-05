В Індонезії стався другий за добу потужний землетрус
Укрінформ
На південному заході Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,1.
Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.
"Землетрус магнітудою 5,1 стався за 198 км від Бангар Лампунга, Індонезія", - йдеться у повідомленні.
Епіцентр був зареєстрований на глибині 43,3 км. Землетрус стався о 06:04 за київським часом.
Інформації про завдану шкоду або постраждалих наразі немає.
Як повідомлялося, вчора на сході Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,4.
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