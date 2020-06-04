В Індонезії стався потужний землетрус
Укрінформ
На сході Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,4.
Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.
"Землетрус магнітудою 6,4 стався за 134 км від Тобело, Індонезія", - йдеться у повідомленні.
Епіцентр був зареєстрований на глибині 106,9 км. Землетрус стався о 10:49 за київським часом.
Інформації про завдану шкоду або постраждалих наразі немає.
Як повідомлялося, у Каліфорнії поблизу міста Риджкрест стався потужний землетрус магнітудою 5,5.