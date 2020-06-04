В Індонезії стався потужний землетрус

На сході Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,4.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 6,4 стався за 134 км від Тобело, Індонезія", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 106,9 км. Землетрус стався о 10:49 за київським часом.

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Інформації про завдану шкоду або постраждалих наразі немає.

Як повідомлялося, у Каліфорнії поблизу міста Риджкрест стався потужний землетрус магнітудою 5,5.