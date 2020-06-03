У Чилі стався потужний землетрус

На півночі Чилі стався потужний землетрус магнітудою 6,8.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 6,8 стався за 48 км від Сан-Педро-де-Атакама, Чилі", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 96,8 км. Землетрус стався о 09:35 за київським часом.

Інформації про завдану шкоду або постраждалих унаслідок землетрусу наразі немає.

Як повідомлялося, у південній частині Перу стався землетрус силою 6 балів, осередок якого залягав на глибині понад 150 кілометрів.

Фото: АА