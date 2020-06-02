У Румунії стався землетрус, поштовхи відчували й у Молдові

На сході Румунії стався землетрус магнітудою 4,8, поштовхи відчувалися також у Молдові.

Про це інформує агенція Moldpress.

"Землетрус магнітудою 4,8 за шкалою Ріхтера стався у сейсмічній зоні Вранча Ковасна у Румунії о 14:12", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 117 км, поштовхи відчувалися також у Молдові.

Згідно з даними Румунського національного інституту фізики Землі, землетрус відчувався у таких містах: Брашов, Плоєшть, Бакау, Галаті, Браїла, Бухарест, Пітесті, Сібіу, Ясі, Русе.

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Фахівці зазначають, що такої потужності землетруси належать до категорії середньої інтенсивності, відчуваються не всіма громадянами та не заподіюють матеріальних збитків чи людських жертв.