США хочуть перекинути в Польщу 2000 військових – ЗМІ

США планують перемістити до Польщі 2 тисячі військовослужбовців, тобто удвічі більше, ніж це планувалося раніше.

Про це з посиланням на свої джерела інформує польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

За інформацією видання, під час візиту до США президента Польщі Анджея Дуди 24 червня і переговорів з президентом Дональдом Трампом буде оголошено про збільшення американської присутності в Польщі.

Йдеться про дві тисячі американських військовослужбовців, а не одну тисячу, як про це інформувалося раніше, перенесення до Польщі командування п’ятого корпусу ЗС США зі штату Кентуккі, а також 30 бойових літаків літаків F-16 з Німеччини.

Під час зустрічі Дуди з Трампом буде підписано угоду (DCA – Defence Cooperation Act) про умови перебування американських військовослужбовців на території Польщі. Як зазначається, вона буде більш ліберальною, ніж схожі угоди США з Німеччиною та Японією, де розміщуються значні американські контингенти. Фактично, американці не підлягатимуть польському законодавству.

Як зазначив, співрозмовник газети, американці використали факт виборчої кампанії в Польщі, аби виторгувати для себе якомога кращі умови перебування свого контингенту на території РП. Водночас, аби не складалося враження, що американсько-польські переговори відбуваються поза контекстом НАТО, Дуда у понеділок провів телефонну розмову з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Крім того, під час зустрічі Дуда-Трамп буде поінформовано про передачу Польщі п’яти американських транспортних літаків C-130 Hercules, які вже використовувалися американською армією. Крім того, йтиме мова про готовність Польщі купити у США бойові гелікоптери Boeing AH-64 Apache або Bell AH-1Z Viper.

Під час зустрічі Дуди і Трампа підніматиметься також питання американського кредиту на будівництво АЕС в Польщі.

Як нещодавно повідомив президент Трамп, США планують перемістити з Німеччини 9,5 тис. своїх військовослужбовців.