Суд у справі МН17 проводить восьме засідання

У судовому комплексі “Схіпхол” у Нідерландах розпочалося восьме судове засідання у справі МН17.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, у судовій залі присутні судді, прокурори, адвокати, родичі загиблих та журналісти. Через коронавірус усі дотримуються обов’язкової дистанції 1,5 метра.

Сьогодні продовжують виступати адвокати одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до судового процесу. Його інтереси представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Першою до трибуни вийшла тен Дуссхате.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді, обмежена. Усі охочі можуть стежити за процесом за допомогою прямої трансляції. Вона відбувається двома мовами: нідерландською та англійською.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду цієї справи судовий комплекс "Схіпхол", розташований за 50 км від Гааги, зарезервовано на рік.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".