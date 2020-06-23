Трамп безпідставно звинуватив Обаму в державній зраді

Трамп безпідставно звинуватив Обаму в державній зраді

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Укрінформ
Президент США Дональд Трамп у понеділок без озвучення будь-яких доказів і аргументів заявив, що його попередник, Барак Обама, здійснив державну зраду, коли дозволив розпочати розслідування щодо контактів кампанії Трампа з Росією.

Про це нинішній очільник американської адміністрації сказав у інтерв'ю CBN News.

"Зрада. Зрада. Це зрада... Послухайте, коли я пішов (у президенти – ред.) тривалий час тому, вони шпигували за моєю кампанією", - заявив Трамп в інтерв'ю телеканалу у дворику Білого дому.

При цьому він натякнув, що з нетерпінням чекає результатів розслідування спецпрокурора США Джона Дурема під керівництвом генпрокурора Вільяма Барра, які вивчають, чи відповідають закону дії ФБР, які дали початок "російському" розслідуванню.

"Я хочу при цьому залишатися осторонь, інакше це виглядатиме як політичне втручання", - зауважив Трамп.

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Нагадаємо: зараз спецпрокурор Джон Дурем веде справу, щодо втручання ФБР в передвиборчу кампанію Трампа у 2016 році, коли правоохоронці натрапили на приховані контакти його команди з росіянами. При цьому, лояльний до Трампа генпрокурор Вільям Барр у травні заявив, що це розслідування не призведе до притягнення до відповідальності Обами, а також ексвіцепрезидента Джо Байдена, який зараз є політичним суперником Трампа на президентських виборах у США.

Фото: Білий дім

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