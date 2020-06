Трамп безпідставно звинуватив Обаму в державній зраді

Про це нинішній очільник американської адміністрації сказав у інтерв'ю CBN News.

"Зрада. Зрада. Це зрада... Послухайте, коли я пішов (у президенти – ред.) тривалий час тому, вони шпигували за моєю кампанією", - заявив Трамп в інтерв'ю телеканалу у дворику Білого дому.

EXCLUSIVE: President Trump on what crime President Obama would have been potentially committing regarding the previous administration spying on his campaign: "Treason. It’s treason." Watch the explosive clip from my White House interview with @realDonaldTrump @POTUS @WhiteHouse pic.twitter.com/IFui3fNigS