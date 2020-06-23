Трамп розширив заборону на в'їзд іноземців у США для окремих типів віз

Президент США Дональд Трамп розпорядився щодо розширення обмежень щодо використання віз, які дозволяють іноземним громадянам тимчасово працювати в США, а також перебувати в країні з окремо визначених інших причин.

Про це повідомив у понеділок офіційний представник Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Президент продовжує ці обмеження на тлі, відверто кажучи, зростального рівня безробіття, а також збільшення кількості американців, які залишились без роботи", - заявив чиновник.

Обмеження охоплюють візи L-1 для працівників американських компаній, які переводяться з-за кордону в офіс у США; H-1B для працівників високої кваліфікації; H-2B для низькокваліфікованих працівників несільськогосподарської галузі; J-1 для студентів за обміном; а також візи H-4 для подружжя.

Нове розпорядження, яке набуде чинності 24 червня, не впливатиме на іноземців, які вже перебувають у США.