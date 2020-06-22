У Мексиці за добу зафіксували понад тисячу смертей від COVID-19

У Мексиці протягом останніх 24 годин зареєстрували 1 044 летальні випадки, спричинені пандемією коронавірусу.

Про це інформує CNN.

"Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я Мексики, ввечері у неділю в країні зафіксували нові 1 044 випадки смерті, що збільшило загальну кількість померлих в країні щонайменше до 21 825", - йдеться у повідомленні.

Це один з найвищих показників смертності в країні протягом однієї доби.

У міністерстві також повідомили про щонайменше 5 343 нові випадки пандемії коронавірусу, що збільшило загальну кількість підтверджених випадків щонайменше до 180 555.

Згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 9 064 745 випадків коронавірусу, зокрема 470 981 - летальний, одужали 4 849 111 осіб.