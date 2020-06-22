США та Росія обговорюють у Відні контроль ядерних озброєнь

Спецпредставник президента США з контролю за озброєнням Маршалл Біллінгслі та заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков проводять 22 червня у Відні консультації щодо контролю ядерних озброєнь.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Республіці Австрія.

Інформації щодо нового раунду американсько-російських переговорів щодо контролю над стратегічними озброєннями майже немає, окрім підтвердження сторонами запланованої на понеділок у Відні зустрічі. Вона проходить за закритими дверима, без участі преси. Навіть місце зустрічі у Відні залишається невідомим для ЗМІ.

Попередній раунд переговорів між США та РФ з цього приводу 16 січня у Відні також проходив непублічно – про зустріч громадськість дізналася вже постфактум.

Першим про новий раунд американсько-російських переговорів щодо контролю над стратегічними озброєннями, які пройдуть 22 червня у Відні, повідомило 8 червня американське агентство Bloomberg. Зазначалося, що Вашингтон не виключає, що на переговорах у Відні буде обговорюватися можливість продовження Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

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Згідно з інформацією агентства, американську делегацію очолить Спецпредставник президента США з контролю за озброєнням Маршалл Біллінгслі, російську – заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. При цьому, агентство вказувало на те, що адміністрація США запросила і Китай до переговорів у Відні, оскільки вважає, що КНР має стати членом нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Свою участь на чолі російської делегації на переговорах з американцями 22 червня у Відні підтвердив 9 червня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. За його словами, двосторонні консультації в австрійській столиці стосуватимуться теми "стратегічної стабільності".

Водночас 9 червня стало відомо, що Китай не має наміру брати участь у "так званих тристоронніх переговорах з Росією та США щодо контролю над озброєнням".

Як повідомлялося, адміністрація президента Трампа просуває ініціативу на заміну Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-3 (в американському еквіваленті New START Treaty), яка завершує свою дію в 2021 році. При цьому нова домовленість передбачає скорочення не тільки російських та американських, але також китайських ракетних озброєнь.