У Мексиці виявили понад 200 тіл жертв кримінальних розбірок
Про це повідомляє телеканал BFM-TV.
"Щонайменше 215 тіл були виявлені з січня по травень у дев'яти підпільних братських могилах, розташованих неподалік від Гвадалахари, у штаті Халіско на заході Мексики", - заявив під час відеоконференції державний прокурор Мексики Жерардо Октавіо Соліс.
За його словами, близько 157 тіл були ексгумовані у січні, а 58 - з березня по травень.
"Ще п'ять масових нелегальних поховань потрібно проаналізувати, і тому кількість тіл може збільшитися", - додав він.
Попри епідемію коронавірусу, злочинна діяльність у Мексиці не припинялася. Експерти та правозахисники значною мірою пов'язують насильство, що розпинає Мексику, військовим наступом проти організованої злочинності, розпочатим у 2006 році. Відтоді в країні зафіксовано близько 287 тисяч убивств, хоча підрахувати тих, хто пов'язаний з цією війною проти мексиканських злочинних кланів, неможливо.