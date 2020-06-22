У Мексиці виявили понад 200 тіл жертв кримінальних розбірок

Дев'ять підпільних братських могил з 215-ма тілами жертв кримінальних чвар виявлено у Мексиці з січня по травень.

Про це повідомляє телеканал BFM-TV.

"Щонайменше 215 тіл були виявлені з січня по травень у дев'яти підпільних братських могилах, розташованих неподалік від Гвадалахари, у штаті Халіско на заході Мексики", - заявив під час відеоконференції державний прокурор Мексики Жерардо Октавіо Соліс.

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За його словами, близько 157 тіл були ексгумовані у січні, а 58 - з березня по травень.

"Ще п'ять масових нелегальних поховань потрібно проаналізувати, і тому кількість тіл може збільшитися", - додав він.

Попри епідемію коронавірусу, злочинна діяльність у Мексиці не припинялася. Експерти та правозахисники значною мірою пов'язують насильство, що розпинає Мексику, військовим наступом проти організованої злочинності, розпочатим у 2006 році. Відтоді в країні зафіксовано близько 287 тисяч убивств, хоча підрахувати тих, хто пов'язаний з цією війною проти мексиканських злочинних кланів, неможливо.