Нічний погром у Штутгарті: розграбовані магазини, поранені поліцейські та арешти

Нічні заворушення у німецькому місті Штутгарт та сутички сотень молодиків з силами охорони порядку стали наймасштабнішими за всю історію.

Про це поінформувала влада м.Штутгарта, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сили охорони порядку заарештували 24 підозрюваних хуліганів. Дев'ятнадцять поліцейських отримали травми, а один офіцер не зміг продовжити роботу через травму руки. До цього часу (17.00 місцевого) у центрі міста виявлено 30 магазинів та приміщень, …у яких розбито двері та вітрини, включаючи магазини мобільних телефонів, одягу та ювелірні», - йдеться у прес-релізі.

Dutzende gewalttätige Kleingruppen haben in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt von #Stuttgart randaliert und mehrere Polizisten verletzt. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. https://t.co/LZMQ1v1e01 pic.twitter.com/JJEMj2td5a — SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) June 21, 2020

Щонайменше у 8 магазинах було розграбовано товари. Не менше 12 патрульних автомобілів навмисно пошкоджені. В центрі міста працює робота група, яка збирає докази.

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Міністр внутрішніх справ Баден-Вюртембергу Томас Штробль заявив, що таких заворушень в землі ніколи ще не було, і пообіцяв повне розслідування і покарання винних.

Заворушення почалися майже опівночі проти неділі. Сотні молодих людей, пересуваючись малими групами, нападали на поліцейських і руйнували майно на торговій вулиці міста. Ситуацію вдалося заспокоїти лише близько 4:30 після того, як у місто було стягнуто підсилення з усієї федеральної землі.

Сутички розпочалися після того, як у ході операції проти наркоторговців було заарештовано одного підозрюваного. Поліція вважає, що це згуртувало хуліганів.

Як повідомляв Укрінформ, у південнонімецькому місті Штутгарт у ніч проти неділі сотні молодих людей трощили магазини та автомобілі в центрі міста і вступали в сутички з поліцією. Під час безладів ушкодження отримали понад десяток поліцейських.

Фото: dpa