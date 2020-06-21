Сотні хуліганів влаштували погром у німецькому Штутгарті

Сотні хуліганів влаштували погром у німецькому Штутгарті

Укрінформ
У німецькому місті Штутгарт в ніч на неділю, 21 червня, сотні хуліганів влаштували справжні погроми та поранили кількох поліцейських.

Про це повідомляє n-tv.

«Кілька годин уночі вирували у центрі Штутгарта вуличні погроми. Десятки груп молодих чоловіків руйнували вітрини і нападали на поліцію. Після того, як правоохоронці отримали допомогу, ситуація повільно заспокоїлась», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у безладах взяли участь десятки малих агресивних груп. Хулігани поранили кількох поліцейських.

«Ситуація повністю вийшла з-під контролю… Це було справжнє безчинство», - визнав прессекретар поліції Штутгарта.

Було розгромлено кілька магазинів, в тому числі на центральній торговій вулиці міста, з яких виносили товари, постраждали кілька автомобілів.

Заспокоїлась ситуація уранці, після того як в місто було стягнуто сили поліції з усієї федеральної землі Баден-Вюртемберг.

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Поки нічого не відомо про причину такого безладу та точну кількість бунтівників. Поліція оцінює її у «кілька сотень». Також наразі не повідомляється, скільки людей було заарештовано. Для безпеки велика кількість поліції залишається у центрі міста.

Минулих вихідних у Штутгарті також відбулися сутички між переважно молодими людьми та поліцією, але не такі масштабні. Тоді говорили про те, що безлади влаштували ліві радикали.

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