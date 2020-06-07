У Берліні затримали 93 учасників антирасистського протесту

Масові акції проти расизму та насильства в поліції у рамках глобальної акції «Мовчазне демо» пам’яті афроамериканця Джорджа Флойда завершилися в Берліні та Гамбурзі сутичками з поліцією, пораненнями та затриманням десятків порушників.

Зокрема, в столиці було заарештовано понад 90 демонстрантів, повідомляє поліція у Twitter.

«Вчора (6 червня) 800 наших колег забезпечували порядок на 14 акціях, у тому числі мітинг на Александерплац, у якому взяли участь близько 15 тисяч людей. Через метання пляшок та каменів, супротив та напади на наших колег було заарештовано загалом 93 людини, легкі поранення отримали 28 правоохоронців», - йдеться у дописі. Троє поліцейських було відправлено в лікарню.

За даними місцевої поліції Штуттгарта, там також у їх колег кілька разів кидали предмети та застосовували піротехніку.

У Гамбурзі для розгону деяких агресивних учасників «та захисту поліцейських» під час двох демонстрацій застосовували водомет і використовували перцевий спрей. Як повідомляють на своєму сайті правоохоронці, «група з 200-400 людей напала на поліцейських, постраждали 24 працівники поліцїї, 11 людей були тимчасово заарештовані, ще 36 затримано».

В соцмережах з’явилася критика дій поліції за «непропорційну жорстокість».

Влада, включно з міністром охорони здоров'я Єнсом Шпаном, натомість піддає критиці учасників, які створювали натовп, не тримали дистанцію та багато були без масок.

Як повідомляв Укрінформ, на Александерплац у Берліні протестували близько 15 тисяч учасників, у Мюнхені - близько 25 тисяч, у Гамбурзі – 14 тисяч, у Дюссельдорфі – майже 20 тисяч. Загалом антирасистські демонстрації були заплановані у близько 25 містах.

Фото: Thomas Knoop; Markus Scholz, Britta Pedersen / dpa