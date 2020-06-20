У Білорусі зафіксували майже 58 тисяч випадків COVID-19

Протягом останньої доби у Білорусі зафіксували 603 нові випадки хвороби COVID-19. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання зросла до 57 936.

Про це інформує Tut.by.

"Станом на 20 червня у Білорусі 57 936 випадків COVID-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у телеграм-каналі. Приріст протягом доби - 603 випадки", - йдеться у повідомленні.

Одужали та виписані з лікарень у Білорусі 36 749 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

За весь період поширення епідемії на території країни померли 343 пацієнти (плюс шість протягом останньої доби).

Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня у світі зафіксовано 8 765 473 випадки коронавірусу, зокрема 462 681 пацієнт помер, 4 627 844 одужали.