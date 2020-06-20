Лідери ЄС у липні обговорять багаторічний бюджет

Глави держав та урядів країн-членів Європейської ради вперше обговорили пропозиції Єврокомісії щодо багаторічного бюджету Євросоюзу і Фонду відновлення після кризи COVID-19, та домовилися продовжити дискусію в липні.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції за підсумками саміту, що проходив у режимі відеоконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми мали сьогодні нагоду провести цю відеоконференцію на рівні Європейської ради. Як ви знаєте, її головними темами були Багаторічна фінансова перспектива (MFF) та Фонд відновлення. Це була перша можливість обговорити на рівні лідерів пропозиції, які були представлені Єврокомісією три тижні тому», - сказав Мішель.

Він зауважив, що лідери країн ЄС мали змогу висловитися щодо бюджетних пропозицій та презентувати власне бачення і трактування окремих положень цих документів.

«Ця відеоконференція була важливою, тому що зараз ми переходимо до наступної фази – будемо вести переговори. Я готовий негайно розпочати переговори з країнами-членами. Ми маємо намір провести очний саміт у середині липня в Брюсселі. До цього я представлю конкретні пропозиції з метою прийняття рішення (щодо бюджету) якнайскоріше», - наголосив президент Європейської ради.

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Як повідомляв Укрінформ, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила проект Фонду відновлення «ЄС - наступне покоління» в обсязі 750 мільярдів євро. Ці кошти будуть адресно надаватися країнам-членам у вигляді грантів (500 млрд) та кредитів (250 млрд) для подолання наслідків коронакризи та інноваційного розвитку економіки.

Водночас Єврокомісія запропонувала Багаторічну фінансову перспективу ЄС на 2021-27 роки в обсязі 1,1 трильйона євро. З урахуванням уже погоджених Євросоюзом 540 млрд євро на підтримку ліквідності на європейському ринку в межах «трьох мереж безпеки», економічний пакет відновлення, який в середу представила фон дер Ляєн, сягає суми у 2,4 трлн євро.