Ексканцлера Австрії позбавили водійських прав за керування напідпитку

Ексканцлера Австрії позбавили водійських прав за керування напідпитку

Укрінформ
Колишнього федерального канцлера, ексголову Конституційного суду Австрії Брігітте Бірляйн позбавлено водійських прав за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Це підтвердила сама ексглава австрійського уряду, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я шкодую, що після приємного вечора з подружками поїхала додому власним автомобілем, хоча й вживала алкоголь. Під час контролю на дорозі рівень алкоголю в крові показав понад 0,8 проміле. Моя поведінка не відповідає ні моїм власним високим стандартам, ні моїй функції як зразка для наслідування. Мені справді шкода", - сказала 70-річна Бірляйн, яка очолювала перехідний уряд червня 2019 року по січень 2020 року.

За повідомленнями ЗМІ, інцидент відбувся в ніч проти четверга, коли ексканцлер поверталася додому із закритої вечірки. Її автомобіль зупинив поліцейський патруль, а перевірка вмісту алкоголю в крові показала 0,9 проміле, що є перевищенням дозволеного рівня. В Австрії це карається тимчасовим позбавленням водійських прав та адміністративним штрафом.

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В Австрії мінімально допустимий вміст алкоголю в крові визначено на рівні не більше 0,5 проміле. Для власників тимчасового водійського посвідчення, водіїв вантажних автомобілів та автобусів дозволено не більше 0,1 проміле.

Якщо вміст алкоголю в крові буде від 0,8 до 1,19 проміле, то водій муситиме сплатити штраф - від 800 до 3700 євро. У разі, якщо це сталося з людиною вперше (і без ДТП), у водія також забирається водійське посвідчення на 1 місяць, при повторному порушенні - щонайменше на 3 місяці.

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