Ексканцлера Австрії позбавили водійських прав за керування напідпитку

"Я шкодую, що після приємного вечора з подружками поїхала додому власним автомобілем, хоча й вживала алкоголь. Під час контролю на дорозі рівень алкоголю в крові показав понад 0,8 проміле. Моя поведінка не відповідає ні моїм власним високим стандартам, ні моїй функції як зразка для наслідування. Мені справді шкода", - сказала 70-річна Бірляйн, яка очолювала перехідний уряд червня 2019 року по січень 2020 року.

За повідомленнями ЗМІ, інцидент відбувся в ніч проти четверга, коли ексканцлер поверталася додому із закритої вечірки. Її автомобіль зупинив поліцейський патруль, а перевірка вмісту алкоголю в крові показала 0,9 проміле, що є перевищенням дозволеного рівня. В Австрії це карається тимчасовим позбавленням водійських прав та адміністративним штрафом.

В Австрії мінімально допустимий вміст алкоголю в крові визначено на рівні не більше 0,5 проміле. Для власників тимчасового водійського посвідчення, водіїв вантажних автомобілів та автобусів дозволено не більше 0,1 проміле.

Якщо вміст алкоголю в крові буде від 0,8 до 1,19 проміле, то водій муситиме сплатити штраф - від 800 до 3700 євро. У разі, якщо це сталося з людиною вперше (і без ДТП), у водія також забирається водійське посвідчення на 1 місяць, при повторному порушенні - щонайменше на 3 місяці.