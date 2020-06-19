Іран провів випробування крилатих ракет нового покоління

Іранські військові провели успішне випробування крилатих ракет нового покоління в Оманській затоці.

Про це повідомляє Radio Farda з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Військово-морські сили регулярної армії Ірану в четвер оголосили, що успішно випробували ракети морського базування «нового покоління» під час навчань в Оманській затоці та у північній частині Індійського океану», - йдеться у повідомленні.

За інформацією іранського інформагентства IRNA, під час навчань ракети успішно знищили цілі на відстані 280 км.

За словами командувача Військово-морських сил армії Хоссейна Ханзаді, ракети оснащені новими боєголовками, які здатні з високою точністю знищувати цілі.

Нові ракети були розроблені та виготовлені Міністерством оборони Ірану та Військово-морськими силами регулярної армії.

Відео випробувань опублікував канал CTGN в YouTube.

Запуски ракет були здійснені з берега у бік затоки.

Фото: EPA