Убивство чеченського командира в Берліні замовив уряд РФ - прокуратура

Німецькі слідчі виходять з того, що вбивство чеченського польового командира в центрі Берліна минулого року замовив російський уряд.

Про це в четвер, 18 червня, заявив генеральний прокурор Петер Франк на сторінці прокуратури.

"У невстановлений час до 18 липня 2019 року урядові установи центрального уряду Російської Федерації наказали обвинуваченому ліквідувати Торніке К. (Хангошвілі), громадянина Грузії чеченського походження", - заявив Франк.

За його словами, підставою замовного вбивства стала опозиція жертви центральній російській владі, урядам її автономних республік Чечні та Інгушетії та проросійському уряду Грузії, адже Хангошвілі воював проти Російської Федерації у другій війні Чечні з 2000 по 2004 рік, а в 2008 році зібрав підрозділ добровольців для захисту Південної Осетії. Генпрокурор також нагадав, що російська влада класифікувала вбитого як "терориста" і звинуватила його в тому, що він є членом терористичної організації. Вбивця, за словами Франка, прийняв "урядове замовлення" на вбивство за фінансову винагороду, або щоб помститися.

Федеральна прокуратура в четвер висунула обвинувачення проти ймовірного виконавця, громадянина РФ Вадима Красікова.

Раніше Берлін вислав двох російських дипломатів "через несприяння російської сторони в розслідуванні справи".

Також у четвер МЗС ФРН "запросило" посла РФ у Німеччині у зв’язку з цією справою.

Того ж дня міністр закордонних справ Гайко Маас, перебуваючи у Відні, заявив, що "Федеральний уряд залишає за собою право вжити подальших заходів у цій справі". За його словами, винні мають бути притягнуті до відповідальності.

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Вбивство в серпні минулого року серед дня в Берліні громадянина Грузії Зелімгана Хангошвілі, який шукав політичного притулку в Німеччині, залишалося загадкою, поки за власне розслідування не взялися видання Spiegel і відоме агентство Bellingcat. Тоді стало зрозуміло, що за цим зухвалим злочином стоїть російська секретна служба ФСБ. Хангошвілі вбили двома пострілами у потилицю, вбивця був на велосипеді. Затримати Красікова, який назвав себе Вадимом Соколовим, вдалося швидко завдяки показанням свідків.