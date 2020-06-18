У Білорусі зник суперник Лукашенка на виборах
Про це повідомляє Telegram-канал штабу політика.
"Сьогодні вранці Едуард (син Бабаріка - ред.) та Віктор поїхали здавати чергову частину підписів, наданих вами. Зараз вони не виходять на зв'язок, телефони не доступні", - йдеться у повідомленні штабу кандидата.
Наголошується, що штаб "незалежно від того, чи будуть Віктор та Едуард з нами, зробить важливу заяву щодо подальших дій" цієї п'ятниці.
Як повідомлялося, у Білорусі 9 серпня мають відбутися президентські вибори.
ЗМІ називають Віктора Бабаріка головним конкурентом Олександра Лукашенка, який балотується на шостий термін.
11 червня фінансова міліція Білорусі прийшла з обшуками в Белгазпромбанк, головою якого раніше був Бабаріко. Було затримано 15 осіб, вилучено понад 4 мільйони доларів, а також цінні папери на суму понад 500 тисяч доларів. За повідомленнями, обшуки проводяться в рамках кримінальної справи за підозрою в ухиленні від сплати податків і легалізації отриманих злочинним шляхом коштів. Керівник Комітету державного контроля заявив про наявність доказів причетності Бабаріко до справи.