У Білорусі зник суперник Лукашенка на виборах

Претендент на посаду президента Білорусі Віктор Бабаріко та його син перестали виходити на зв'язок після того, як вранці 18 червня повезли здавати підписні листи до виборчої комісії.

Про це повідомляє Telegram-канал штабу політика.

"Сьогодні вранці Едуард (син Бабаріка - ред.) та Віктор поїхали здавати чергову частину підписів, наданих вами. Зараз вони не виходять на зв'язок, телефони не доступні", - йдеться у повідомленні штабу кандидата.

Наголошується, що штаб "незалежно від того, чи будуть Віктор та Едуард з нами, зробить важливу заяву щодо подальших дій" цієї п'ятниці.

Як повідомлялося, у Білорусі 9 серпня мають відбутися президентські вибори.

ЗМІ називають Віктора Бабаріка головним конкурентом Олександра Лукашенка, який балотується на шостий термін.

11 червня фінансова міліція Білорусі прийшла з обшуками в Белгазпромбанк, головою якого раніше був Бабаріко. Було затримано 15 осіб, вилучено понад 4 мільйони доларів, а також цінні папери на суму понад 500 тисяч доларів. За повідомленнями, обшуки проводяться в рамках кримінальної справи за підозрою в ухиленні від сплати податків і легалізації отриманих злочинним шляхом коштів. Керівник Комітету державного контроля заявив про наявність доказів причетності Бабаріко до справи.