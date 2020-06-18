У Назарбаєва виявили коронавірус

Про це повідомляється на його сайті.

"В даний час перший Президент Казахстану знаходиться на самоізоляції. На жаль, останній тест Елбаси на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат. Приводу для занепокоєння немає", - заявили у Назарбаєва.

У пресслужбі додали, що колишній президент Казахстану продовжує працювати дистанційно.

Як повідомлялося, 19 березня 2019 року Назарбаєв оголосив, що подає у відставку з поста президента Казахстану. При цьому він довічно залишиться головою Ради Безпеки центральноазіатської держави, а також головою правлячої партії "Нур-Отан".

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78-річний Нурсултан Назарбаєв беззмінно очолював Казахстан з квітня 1990 року. У квітні 2015 року його було переобрано на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців.