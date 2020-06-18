Президент Гондурасу з дружиною захворіли на COVID-19

Президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес та його дружина Гарсія захворіли на коронавірус.

Про це він заявив під час звернення до нації, інформує CNN.

"Як президент нації та відповідальний громадянин, я хочу повідомити, що на вихідних я почав погано себе почувати, і у мене у вівторок діагностували COVID-19", - сказав Ернандес.

Він додав, що попри те, що лікарі рекомендували йому відпочивати, він продовжить працювати дистанційно та за допомогою його помічників. Президент Гондурасу також зауважив, що хворіє на коронавірус у легкій формі.

Зазначається, що дружина Ернандеса та двоє його помічників також інфікувалися COVID-19.

Нині в країні зареєстровано 9656 випадків коронавірусу, з яких 330 виявилися летальними.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 345 995, з них 448 719 летальні, одужали 4 364 062 осіб.