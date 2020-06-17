Антирекорд у Бразилії - за добу майже 35 тисяч випадків коронавірусу

У Бразилії за минулу добу, згідно з офіційними даними, виявлено рекордні 34 918 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це свідчить статистика.

Згідно з нею, за добу виявлено 34 918 нових випадків COVID-19. Загальна кількість підтверджених випадків інфікування в країні збільшилася до 923 189.

Кількість померлих від наслідків зараження в Бразилії зросла до 45 241, за минулу добу зареєстровано 1 282 смертей. Також повідомляється про 441 729 осіб, які вилікувалися.

Слід зауважити, що, таким чином, Бразилія зараз є на другому місці у світі за захворюваністю на коронавірус – після США.

Станом на ранок 17 червня кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 8 264 468. Із них 446 135 – летальні, 4 321 498 людей одужали.

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