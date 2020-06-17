Хворих на COVID-19 у світі 8,27 мільйона: найбільше у трьох країнах

У світі станом на ранок 17 червня виявлено майже 8,27 млн випадків зараження коронавірусом, з яких понад 446 тисяч летальних.

Про це свідчать дані Worldometer.

На ранок середи загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі становить 8 264 468, з них 446 135 летальних, натомість одужало вже 4 321 998 людей.

Найбільше інфікованих виявлено у США (2 208 400), Бразилії (928 834) та Російській Федерації (545 458).

Водночас найбільша кількість смертей від COVID-19 зафіксована у США (119 132), Бразилії (45 456) та Великій Британії (41 969).

У країнах Європи, де епідеміологічна ситуація дедалі поліпшується, карантинні обмеження поступово знімаються, а кордони всередині ЄС уже майже повністю відкрилися.